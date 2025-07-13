Масовані атаки Росії: чому зростає інтенсивність ударів по Україні

Ракетний удар

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За останні тижні Україна зіткнулася з різким зростанням інтенсивності російських атак, зокрема на Київ та Одесу. Російські війська активізували удари, використовуючи сотні дронів і сучасні ракети, завдаючи значних руйнувань житловим районам та військовим об’єктам. Ці атаки стали наймасштабнішими з початку повномасштабного вторгнення три роки тому.

Про це пише Deutsche Welle.

У ніч з 3 на 4 липня РФ завдала по Києву понад 500 дронів, а також ракети «Кинджал» і «Іскандер». Мер Києва Віталій Кличко розповів про знищення швидкої допомоги та загибель мирних жителів. Напередодні схожий удар було нанесено по Одесі, де постраждали житлові будинки та територіальний центр рекрутингу.

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Експерти пов’язують ці атаки з нарощуванням виробничих потужностей Росії. За словами військового спеціаліста Девіда Хемблінга, Росія зараз виробляє тисячі дронів щомісяця, що дозволяє проводити масовані удари і перевантажувати системи ППО України. Водночас полковник Маркус Райзнер зазначає, що Росія продовжує отримувати підтримку від союзників: Китай постачає деталі для дронів, а Північна Корея — балістичні ракети.

Президент України Володимир Зеленський пояснив загострення атак бажанням російського лідера Володимира Путіна залякати населення країни, зруйнувати інфраструктуру і змусити людей тікати. За інформацією The New York Times, Кремль планує таким чином послабити українську оборону найближчими місяцями.

Полковник Райзнер наголосив, що мета Росії — зруйнувати військово-промисловий комплекс України і чинити психологічний тиск на населення, щоб вплинути на уряд. Німецький політолог Андреас Хайнеманн-Грюдер очікує нового масштабного наступу Росії влітку, розглядаючи збільшення кількості атак як підготовку до вирішальної битви.

Щоб протистояти загрозі, Україні потрібна більш активна підтримка Заходу. Президент Зеленський підкреслив, що, хоча Україна навчилася відбивати атаки дронів за допомогою власних перехоплювачів, країна все ще потребує сучасних систем озброєння. Полковник Райзнер виділив особливу необхідність у протиракетних системах Patriot, постачання яких Німеччина вже погодила.

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Політолог Хайнеманн-Грюдер додає, що для ефективної допомоги Заходу потрібно подолати побоювання, що сучасна зброя може потрапити до рук Росії, а також страхи компаній щодо втрати технологічної переваги та зниження цін через співпрацю з Україною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський наголосив, що, попри посилення терору з боку Росії українська протиповітряна оборона ефективно протидіє цим загрозам — більшості ворожих дронів вдалось збити.