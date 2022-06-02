Метро у Харкові змінює час роботи: як тепер курсуватиме підземка

Метро Харкова змінить графік роботи у суботу, 4 червня.
Від 4 червня харківський метрополітен працюватиме від 06:30 до 20:00.
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону 2 червня.
"Від суботи, ми змінимо графік руху поїздів. Поїзди ходитимуть від 06:30 до 20:00. Сьогодні вони ходять по режиму від 7 ранку до 7 вечора", — сказав Терехов.
До слова, метрополітен Харкова відновив роботу 24 травня, рівно через три місяці після початку війни. Підземка також залишається укриттям. Там можна перебувати у разі повітряної тривоги.
Крім того, підприємства у Харкові поступово відновлюють роботу.
Водночас окупанти на півночі Харківщини ніби оскаженіли, місцеві повідомляють про небувалі досі обстріли.
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