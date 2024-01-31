Мобілізація в Україні: що кажуть ЗСУ про "полювання" ТЦК на чоловіків

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що працівники Центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зобов'язані діяти згідно з чинним законодавством, його наказами та вимогами.

Про це він сказав у коментарі "24 Каналу".

Тимочко зауважив, що працівники ТЦК та СП – це здебільшого люди, які вже воювали на фронті чи обмежено придатні для військової служби в лавах регулярної армії. У них є процедура вручення повісток і вони діють згідно з нею.

"Якщо є потреба це скасувати, тоді це треба робити на законодавчому рівні. Поки що чітких визначень та правил що для суспільства, що для військових (немає – ред.). Це вже можна було давно зробити, прописати порядки та дотримуватися їх", – наголосив він.

За словами військового, у разі схвалення народними депутатами змін до законопроєкту про мобілізацію, робота територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки могла б зазнати трансформації, що усунуло б усі претензії, які виникли в суспільстві.

Президент України Володимир Зеленський висловив бажання, щоб співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не здійснювали "виловлювання" людей на вулицях і не вручали їм повістки.

"З одного боку, президент вважає так, як має бути комфортно для населення, а з іншого боку, говориться про те, що зараз не змінено процедури. Працівники центрів комплектування зобов'язані діяти відповідно до чинного законодавства", - прокоментував Тимочко.

Запровадження нових законів про проведення мобілізації може призвести до врегулювання багатьох спірних питань, включно з проблемами, пов'язаними з діяльністю територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Мене дуже дивує, чому багато наших політиків намагаються сподобатися ухилянтам. Людина, яка ухиляється від обов'язку захищати країну, яка відмовляється бути чесним з країною чи з армією, так само буде нечесна і з вами, політиками. Де гарантії, що люди, яким ви сьогодні намагаєтесь сподобатись, завтра за вас проголосують? А ось шкоду для країни ви робите вже", – зазначив Іван Тимочко.

Нагадаємо, поліцію зобов'язали затримувати та доправляти до ТЦК – зміни до мобілізації-2024.

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