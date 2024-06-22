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Момент "прильоту" КАБ по центру Харкова: з'явилося відео

Момент "прильоту" КАБ по центру Харкова: з'явилося відео

Наслідки ударів по Харкову 22 червня

Загалом ворог запустив по цивільних чотири снаряди УМПБ Д-30 із Бєлгорода.

На відео потрапив момент "прильоту" керованої авіабомби по центру Харкова.

Загалом ворог запустив по цивільних чотири снаряди УМПБ Д-30 із Бєлгорода.

Як повідомлялося, керованими авіабомбами Харків сьогодні накривали тричі. На цей момент відомо про трьох загиблих та 41 поранену людину.

Момент "прильоту" КАБ по центру Харкова

Момент "прильоту" КАБ по центру Харкова

"Серед поранених на проспекті Гагаріна -- дві неповнолітні дівчинки. 12 та 13 років. Одна дівчинка у важкому стані. Ще двоє людей загинули на місці після удару російського КАБу. Чоловік йшов повз будинок та опинився в епіцентрі вибуху. Жінка була на тролейбусній зупинці й також не вижила", – повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 22 червня на Харків є потрапляння в район щільної житлової забудови. 

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