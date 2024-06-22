Момент "прильоту" КАБ по центру Харкова: з'явилося відео

На відео потрапив момент "прильоту" керованої авіабомби по центру Харкова.

Загалом ворог запустив по цивільних чотири снаряди УМПБ Д-30 із Бєлгорода.

Як повідомлялося, керованими авіабомбами Харків сьогодні накривали тричі. На цей момент відомо про трьох загиблих та 41 поранену людину.

Момент "прильоту" КАБ по центру Харкова

"Серед поранених на проспекті Гагаріна -- дві неповнолітні дівчинки. 12 та 13 років. Одна дівчинка у важкому стані. Ще двоє людей загинули на місці після удару російського КАБу. Чоловік йшов повз будинок та опинився в епіцентрі вибуху. Жінка була на тролейбусній зупинці й також не вижила", – повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 22 червня на Харків є потрапляння в район щільної житлової забудови.

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