Monobank передумав закривати рахунки клієнтів з окупованих територій України

Українців, які виїхали до Криму й ОРДЛО, продовжить обслуговувати Monobank.

"Монобанк" продовжить обслуговувати клієнтів, які після війни залишилися на окупованих частинах Донецької та Луганської областей і в незаконно анексованого Росією Криму. Таке рішення банк ухвалив після опитування клієнтів, де 30% не підтримали ідею відключення цих карток.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

За його словами, банк провів опитування, аби побачити кількість тих, хто не погоджується з рішенням щодо припинення обслуговування клієнтів з Росії, Білорусі, Криму, "Л/ДНР", Північної Кореї, Сирії та Еритреї. Результат показав, що 30% опитаних висловилися проти.

"Не час сваритись усередині. Є спільний ворог, а решта зачекає. Рішення про припинення обслуговування клієнтів, які виїхали до війни, на території тимчасово окупованих Українських Криму, Донецька та Луганська виявилося спірним. Я поважаю думку всіх і не хочу, щоб ми сварилися. Ми не закриватимемо рахунки клієнтам, які виїхали до 24.02 до Криму та в ОРДЛО", - зазначив він і додав, - "P.S. За рашку, Білорусь, Північну Корею, Сирію та Еритрею навіть не просіть".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.