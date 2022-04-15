Себорейний дерматит, себорея, лупа: що робити

Дієтологиня, терапевтка Тіана Фіалкова розповіла, як допомогти своєму організму, коли на тлі стресу та переважно високовуглеводного харчування, пішло загострення.

Себорея супроводжується лущенням, часто рясним, свербінням шкіри голови (іноді брів, вух) та почервонінням. Виникнення лупи завжди пов'язані з гіперактивністю низки грибів (Malassezia, M.globosa, M. restricta). Ці грибкові культури в нормі завжди є на поверхні шкірних покривів, але у помірній кількості. І лише за певних умов відбувається їхнє активне розмноження.

Ці грибки не заразні! Поживним середовищем для грибів є секрет сальних залоз, який за впливу низки чинників починає посилено вироблятися.

Фактори, що провокують надмірне вироблення себуму та активність грибків:

Харчування

Солодке, молочне, борошняне, плісняві та дріжджові продукти в раціоні. Прибрати або значно скоротити їхнє споживання.

Гормональний дисбаланс, внаслідок цього активація роботи сальних залоз (гіперандрогенія, інсулінорезистентність, діабет, активний АІТ).

Стреси

Зниження імунних сил, підвищення гормонів стресу також призводять до посилення роботи сальних залоз + активації умовно-патогенної мікрофлори. У лікуванні потрібний комплексний підхід.

Це поєднання:

зовнішніх доглядових засобів з протигрибковими, себорегулюючими та відлущувальними компонентами.

антикандидного протоколу харчування та лікування.

прийому рослинних препаратів внутрішньо, залежно від проблеми (стреси, ендокринний збій, вуглеводне порушення метаболізму, протигрибкові).

Нюанси зовнішнього догляду:

Голову краще мити вранці, тому що пік секреції шкірного сала відбувається вранці. Так шкірні покриви довше залишатимуться свіжими.

Голову слід мити в міру забруднення, не боятися щоденного миття, якщо є сильна активність сальних залоз.

Мити голову теплою водою (не холодною і гарячою), інакше буде додаткова стимуляція секреції шкірного сала.

Препарати, що застосовуються зовнішньо для лікування лупи, необхідно регулярно міняти! До них виникає резистентність у грибків та активні інгредієнти з часом стають малоефективними.

Більше про здоров'я читайте на сторінці Тіани Фіалкової.

Читайте також: