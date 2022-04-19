Monobank передумал закрывать счета клиентов с оккупированных территорий Украины

Украинцев, выехавших в Крым и ОРДЛО, продолжит обслуживать Monobank.

"Монобанк" продолжит обслуживать клиентов, оставшихся после войны на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей и в незаконно аннексированном Россией Крыму. Такое решение банк принял после опроса клиентов, где 30% не поддержали идею отключения этих карт.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

По его словам, банк провел опрос, чтобы увидеть количество тех, кто не согласен с решением о прекращении обслуживания клиентов из России, Белоруссии, Крыма, "Л/ДНР", Северной Кореи, Сирии и Эритреи. Результат показал, что 30% опрошенных высказались против.

"Не время ссориться внутри. Есть общий враг, а остальные подождут. Решение о прекращении обслуживания выехавших до войны клиентов на территории временно оккупированных Украинских Крыма, Донецка и Луганска оказалось спорным. Я уважаю мнение всех и не хочу, чтобы мы ссорились. Мы не будем закрывать счета клиентам, которые выехали до 24.02 в Крым и в ОРДЛО", — отметил он и добавил, — "P.S. За рашку, Беларусь, Северную Корею, Сирию и Эритрею даже не просите".

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