Минусы на счетах: российский банк "Тинькофф" списал с клиентов миллионы рублей

Банк производит списание как комиссии.

"Тинькофф Банк" списал средства с клиентов, которые в феврале обменяли рубли на доллары с помощью промежуточной конвертации в британский фунт. Минусы на счетах некоторых клиентов составляют несколько десятков миллионов.

Об этом сообщает российский Forbes.

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"Тинькофф Банк" сначала заблокировал средства клиентов и сейчас начал списывать средства. После операции некоторые из них оказались отрицательными. У пяти клиентов отрицательный баланс достигает минус 1 или 29 млн рублей. Банк осуществляет списание как комиссии за операцию по причине необоснованного обогащения.

Один из клиентов сообщил Forbes, что размер списания коррелируется с прибылью, полученной на операциях с валютой. У людей с долларами на счету были списаны только доллары. У клиентов без долларов на счете средства списали с рублевых счетов по наиболее невыгодному курсу.

По словам представителя "Тинькофф Банка", "ситуация затронула несколько десятков трейдеров", которым было ограничено дистанционное банковское обслуживание.

Банк дал 25 дней на погашение задолженности, согласно информации в письме, которое банк направил некоторым клиентам. В нем банк сообщает, что они "воспользовались уязвимостью в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют" и "совершали многократные переводы между валютными счетами для личного неправомерного обогащения".

Банк указывает, что в условиях волатильности на финансовых рынках такие действия клиентов могут считаться дестабилизирующими финансовую систему страны и курс национальной валюты.

Приложение "Тинькофф Банка" не позволяет показать выписку со счетов, поэтому клиенты не могут узнать, как банк счел размер "необоснованного обогащения".

Напомним, Россия решила направить $117 млн на выплаты по долговым обязательствам из своих активов, которые были заморожены из-за санкций после ее вторжения в Украину. По данным ведущего рейтингового агентства Fitch Ratings, Россия в скором времени не сможет расплатиться со своими долгами.

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