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Морпіхи повідомили, скільки ракет "Калібр" тримає Росія в українських морях

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Морпіхи повідомили, скільки ракет "Калібр" тримає Росія в українських морях

Фото: Associated Press

У Військово-Морських силах ЗСУ повідомили, скільки ракет Росія тримає у Чорному, Середземному та Азовському морях.

Зазначається, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), системи автоматичної ідентифікації (AIS), вимикаючи на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

Так, станом на 16 липня:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 ворожі носії опреативно-тактичних ракет "Калібр";
  • в Середземному морі - 5 ворожих носіїв "Калібр" та 2 ракетні крейсери;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації 6 кораблями та катерами.

Крім того, за минулу добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 20 суден, з них 4 судна рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 31 судно, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, через роздування шторму корабельне угруповання ворожого флоту знов змінило склад: відтепер напоготові для завдання ракетних ударів три ракетних кораблі із 24 ракетами на борту, також залучено два вдк.

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