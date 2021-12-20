На Донбасі наші бійці підірвались на невідомому вибуховому пристрої

На Донбасі наші бійці підірвались на невідомому вибуховому пристрої

Постраждалих доправили до лікарні.

У зоні проведення операції Об'єднаних сил двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомили у штабі ООС.

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"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування", — зазначили у штабі.

Військовим надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

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Раніше повідомлялося, що впродовж минулої доби, 19 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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