На Донбасі наші бійці підірвались на невідомому вибуховому пристрої

Постраждалих доправили до лікарні.
У зоні проведення операції Об'єднаних сил двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.
Про це повідомили у штабі ООС.
"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування", — зазначили у штабі.
Військовим надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.
Раніше повідомлялося, що впродовж минулої доби, 19 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Читайте також:
- Зашморг для України: стало відомо, що Путін вимагав у Байдена в обмін на мир
- “Впаде наша армія - впадуть і їхні кордони”: Зеленський пояснив, чому Захід повинен підтримувати Україну
- Лідер найбільшої фракції Європарламенту вимагає від ЄС жорстких санкцій проти Росії