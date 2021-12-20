На Донбассе наши бойцы подорвались на неизвестном взрывном устройстве

Пострадавших доставили в больницу.
В зоне проведения операции Объединенных сил двое украинских военнослужащих взорвались на неизвестном взрывном устройстве.
Об этом сообщили в штабе ООС.
"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмирование", — отметили в штабе.
Военным оказана домедицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 19 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Читайте также:
- Удавка для Украины: стало известно, что Путин требовал у Байдена в обмен на мир
- "Упадет наша армия — упадут и их границы": Зеленский объяснил, почему Запад должен поддерживать Украину
- Лидер крупнейшей фракции Европарламента требует от ЕС жестких санкций против России