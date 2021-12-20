На Донбассе наши бойцы подорвались на неизвестном взрывном устройстве

На Донбассе наши бойцы подорвались на неизвестном взрывном устройстве

Пострадавших доставили в больницу.

В зоне проведения операции Объединенных сил двое украинских военнослужащих взорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмирование", — отметили в штабе.

Военным оказана домедицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение.

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Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 19 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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