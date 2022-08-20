На Донеччині розвідники знищили автомобіль із окупантами (відео)

Розвідники Миколаївської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України продовжують нищити російських окупантів на Донеччині.

Про це повідомило командування ДШВ ЗСУ.

"Так, воїни розвідувального підрозділу під час здійснення розвідувально-пошукових дій виявили тилову дорогу по якій здійснювався рух транспорту противника. На одній з ділянок дороги окупантам було підготовлено сюрприз у вигляді мінно-вибухового пристрою, який спрацював, коли по ній їхала ворожа автівка", - йдеться у повідомленні.

В результаті було знищено транспорт противника і майже весь його екіпаж.

Нагадаємо, українські прикордонники спіймали ворожих диверсантів, які голяка намагалися форсувати Сіверський Донець.

Читайте також: