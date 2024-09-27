На фронті зафіксовані 187 боїв: Генштаб назвав "найгарячіші" напрямки

На фронті в Україні протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень. "Найгарячішою" ситуація була на Покровському напрямку, ворог також був активним на Курахівському напрямку.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 27 вересня.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку за добу були зафіксовані три боєзіткнення поблизу Стариці, Тихого та Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку відбулися 20 боїв. Українські війська відбивали штурмові дії російських окупантів неподалік від Синьківки, Глушківки, Лозової, Стельмахівки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку точилися 15 боїв. Російська армія атакувала біля Греківки, Невського, Новосадового і Торського.

На Сіверському напрямку відбулися чотири бої. Українські захисники зупинили усі ворожі спроби прорвати оборону в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку зафіксовано 10 боєзіткнень. Сили оборони України відбивали штурмові дії росіян неподалік від Міньківки, Григорівки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку точилося 18 боїв, зокрема, біля Торецька, Щербинівки та Леонідівки.

На Покровському напрямку українські війська відбивали 42 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Зелене Поле, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка, Селидове, Маринівка та Красний Яр. Найбільша концентрація атак була біля Селидового та Маринівки.

На Курахівському напрямку українські бійці зупинили 36 ворожих атак поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Миколаївки, Парасковіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку російська армія здійснили п’ять наступальних дій біля Водяного, Катеринівки та Богоявленки.

На Оріхівському напрямку відбулися три бої. Українські захисники відбили штурми ворога неподалік від Роботиного.

На Придніпровському напрямку окупанти зазнали поразки, двічі атакуючи оборонні рубежі українських підрозділів.

На Гуляйпільському напрямку ситуація – без особливих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування російських наступальних угруповань немає.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями армія РФ активно застосовує КАБи та ударні БпЛА, здійснює мінометні та артобстріли українських населених пунктів. Також російські КАБи вибухають і на території Курської області, де триває операція українських військ. Так, за добу ворог завдав 16 авіаударів, використавши 19 КАБів.

Водночас Сили оборони України продовжують завдавати окупантам відчутних втрат у живій силі та техніці. Авіація, ракетні війська та артилерія завдали чотири удари по районах зосередження особового складу та ОВТ противника.

Нагадаємо, за повідомленням Інституту вивчення війни, протягом 26 вересня ЗСУ продовжили штурмові дії у Глушковському районі Курської області.

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