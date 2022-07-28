На Харківщині українські військові збили безпілотник окупантів (відео)

В Ізюмському районі Харківщини українські військові збили ворожий безпілотник "Орлан-10".

Про це інформує пресслужба 93-ї бригади "Холодний Яр".

Знищити дрон допоміг американський переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК) "Стінгер".

"Західна зброя в дії. Сьогодні в Ізюмському районі військові збили ворожий "Орлан-10". Бійці зенітно-реактивного артилерійського дивізіону знищили ворожий БПЛА з відстані 3 км. Стріляли з американського переносного комплексу "Стінгер", — сказано у повідомленні.

Як це відбувалося, захисники зняли на відео:

Нагадаємо, що строковик Нацгвардії збив уже 7 повітряних цілей окупантів.

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