На Харківщині змінили час комендантської години - ОВА

У Харківській області зміни запрацюють від 30 травня.
Від 30 травня у Харківській області змінюється час комендантської години. Вона розпочинатиметься на годину пізніше.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Від сьогодні, 30 травня, змінюється час комендантської години. Комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00. Сьогодні підписав відповідне розпорядження", - повідомив він.
Під час комендантської години заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки або транспортом.
Нагадаємо, у Дніпрі відключили електроенергію порушникам світломаскування: міськрада отримала майже тисячу скарг.
Читайте також:
- Думав тільки про себе особисто: Зеленський звільнив очільника СБУ на Харківщині
- На Харківщині військові РФ застрелили мирного мешканця на подвір"ї і вбили чоловіка в авто з танка
- Окупанти знищили 90% домівок у одному із сіл на Харківщині (фото) - ОВА