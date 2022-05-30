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На Харківщині змінили час комендантської години - ОВА

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На Харківщині змінили час комендантської години - ОВА

sud.ua

У Харківській області зміни запрацюють від 30 травня.

Від 30 травня у Харківській області змінюється час комендантської години. Вона розпочинатиметься на годину пізніше.  

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"Від сьогодні, 30 травня, змінюється час комендантської години. Комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00. Сьогодні підписав відповідне розпорядження", - повідомив він.

Під час комендантської години заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки або транспортом.

Нагадаємо, у Дніпрі відключили електроенергію порушникам світломаскування: міськрада отримала майже тисячу скарг.

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