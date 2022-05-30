В Харьковской области сменили время комендантского часа — ОВА

В Харьковской области сменили время комендантского часа — ОВА

В Харьковской области перемены заработают с 30 мая.

С 30 мая в Харьковской области меняется время комендантского часа. Он будет начинаться через час позже.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"С сегодняшнего дня, 30 мая, меняется время комендантского часа. Комендантский час будет продолжаться с 22:00 до 06:00. Сегодня подписал соответствующее распоряжение", — сообщил он.

Во время комендантского часа запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом.

Напомним, в Днепре отключили электроэнергию нарушителям светомаскировки : горсовет получил почти тысячу жалоб.

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