На Херсонщині росіяни переодягаються у форму ЗСУ та викрадають людей

На Херсонщині росіяни переодягаються у форму ЗСУ та викрадають людей

Переодягнені у форму ЗСУ окупанти питають місцевих про позиції росіян, а тих, хто розповідає, думаючи, що допомагає своїм, викрадають.

У Херсонській області російські окупанти переодягаються у форму ЗСУ, викрадають та вивозять у невідомому напрямку мирних жителів.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

"Чергові провокації з перевдяганням рашисти влаштовують в окупованих населених пунктах. Врядившись у однострій Збройних Сил України, вони ходять по домівках жителів сіл Херсонщини та розпитують, де зараз позиції росіян", — йдеться в повідомленні.

Тих людей, хто довірливо починає розповідати, думаючи, що допомагає своїм, загарбники хапають і вивозять в невідомому напрямку.

"Віроломству й застосуванню заборонених методів і форм ведення війни ганебною армією світу немає межі", — підсумували в ОК "Південь".

Раніше повідомлялося, що росіяни змушують мешканців Маріуполя працювати за воду.

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