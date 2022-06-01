На Херсонщині росіяни переодягаються у форму ЗСУ та викрадають людей

Переодягнені у форму ЗСУ окупанти питають місцевих про позиції росіян, а тих, хто розповідає, думаючи, що допомагає своїм, викрадають.
У Херсонській області російські окупанти переодягаються у форму ЗСУ, викрадають та вивозять у невідомому напрямку мирних жителів.
Про це інформує оперативне командування "Південь".
"Чергові провокації з перевдяганням рашисти влаштовують в окупованих населених пунктах. Врядившись у однострій Збройних Сил України, вони ходять по домівках жителів сіл Херсонщини та розпитують, де зараз позиції росіян", — йдеться в повідомленні.
Тих людей, хто довірливо починає розповідати, думаючи, що допомагає своїм, загарбники хапають і вивозять в невідомому напрямку.
"Віроломству й застосуванню заборонених методів і форм ведення війни ганебною армією світу немає межі", — підсумували в ОК "Південь".
Раніше повідомлялося, що росіяни змушують мешканців Маріуполя працювати за воду.
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