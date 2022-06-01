В Херсонской области россияне переодеваются в форму ВСУ и похищают людей

Переодетые в форму ВСУ оккупанты спрашивают местных о позициях россиян, а тех, кто рассказывает, думая, что помогает своим, похищают.
В Херсонской области российские оккупанты переодеваются в форму ВСУ, похищают и увозят в неизвестном направлении мирных жителей.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Очередные провокации с переодеванием рашисты устраивают в оккупированных населенных пунктах. Управившись в форму Вооруженных Сил Украины, они ходят по домам жителей сел Херсонщины и расспрашивают, где сейчас позиции россиян", — говорится в сообщении.
Тех людей, кто доверительно начинает рассказывать, думая, что помогает своим, захватчики хватают и увозят в неизвестном направлении.
"Вероломству и применению запрещенных методов и форм ведения войны позорной армией мира нет предела", — подытожили в ОК "Юг".
Ранее сообщалось, что россияне заставляют жителей Мариуполя работать за воду.
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