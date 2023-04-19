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На Херсонщині строковик Нацгвардії став дезертиром та перейшов на бік Росії

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Херсонщині строковик Нацгвардії став дезертиром та перейшов на бік Росії

Підозрюваний на другий день війни став дезертиром та погодився працювати на Росію. Йому заочно оголосили підозру. / Фото: Офіс генерального прокурора

Підозрюваний на другий день війни став дезертиром, а потім погодився працювати на Росію.

У Херсонській області заочно оголосили підозру військовому строкової служби, який служив у складі Національної гвардії України. Він став дезертиром та перейшов на бік Росії. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

25 лютого 2022 року солдат покинув пункт дислокації своєї військової частини та досі ухиляється від служби. Відомо, що він перейшов на бік Росії та служив у фейковому "правоохоронному підрозділі" на посаді "молодшого оперуповноваженого відділення кримінального розшуку УМВС по місту Херсону". 

Військовому інкримінують дезертирство та державну зраду - ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України. 

Нагадаємо, колишній народний депутат у Харківській області підтримував Росію та агітував за окупантів: він виготовляв та роздавав місцевим листівки. 

Також СБУ викрила місцевого жителя, який допомагав Росії поширювати фейки про суспільно-політичну обстановку в столиці.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1047
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