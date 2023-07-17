На Кримському мосту сталася "надзвичайна подія": перші подробиці інциденту

У ніч проти понеділка, 17 липня. на одній із секцій Кримського мосту "впала" конструкція. Попередньо, внаслідок інциденту загинули щонайменше дві людини.

Про це повідомляють російські пабліки.

Гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про зупинення руху по мосту через "надзвичайну подію" у районі 145-ої опори зі сторони Краснодарського краю. На місці працюють усі відповідні служби.

За даними моніторингових чатів, на одній із секцій мосту стався вибух. Інформація про загиблих і постраждалих офіційно поки що не підтверджувалася.

Нагадаємо, вночі 16 липня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна "влада" традиційно заявила про роботу ППО. За її словами, атака була "масованою та тривалою".