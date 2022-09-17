На Луганщині існують три варіанти розвитку подій: Арестович розповів деталі

На Луганщині існують три варіанти розвитку подій.

Про них радник Офісу президента Олексій Арестович розповів у ефірі "Фейгін Live" 16 вересня.

"Варіантів три. Перший – ми їх (близько трьох батальйонно-тактичних груп, які закріпилися біля Лимана та під Боровою – ред.) проходимо, зберігаючи достатній наступальний потенціал, щоб рушити на лінію до Сватового, влаштувати їм велику битву під Сватове та вихід на Кремінну. І, припустимо, ми успішно це робимо, бо там збірне шмаття збирають…Тоді становище "ЛНР" радикально ускладнюється, і тоді ми маємо успіх і руйнується вся оборона. А якщо ми беремо ЛНР, то ми з тилу заходимо до Донецького напрямку. "Народні республіки" відрізаємо від кордону з Російською Федерацією, перериваємо їхнє постачання і все, кінець. Донбас звільнено", - пояснив він.

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Арестович зазначив, що окупанти бояться цього як вогню. Тому і кидається така кількість зусиль, нічого й нікого не шкодуючи.

"Другий варіант. Ми в'язнемо на Лимані. В'язнемо від Куп'янська праворуч, до Сватового, на Боровій. Їм вдається або вибити нас із цих плацдармів, або не дати нам пройти далі. Утворити цю другу лінію оборони. А, можливо, і першу, по водосховищу та по річці Оскол, не докладаючи зусиль для цього. Фронт або надовго стає стаціонарним, або на якийсь період, поки одна зі сторін не накопичить сил, щоб його змінити. Або вони - зі сходу на захід, або ми - із заходу на схід, нову операцію", - додав він.

Ще Арестович розповів про проміжний варіант.

"Наприклад, ми взяли Лиман, ми прорвалися від Куп'янська, Борової, організували плацдарми на тому березі, окопалися. Але не можемо піти далі, бо виснажилися. Це гірше для російської сторони, але не так добре для нас. Це шматок часу, поки знову накопичимо сили… Коротше знову починається гонка накопичення резервів. Мені здається, вона буде на нашу користь, але цей час може розтягнутися", - пояснив радник ОП.

У той же час, за словами Арестовича, є ще один хороший варіант.

"Наші тиснуть від Сіверська, просочування російської сторони в Спірне, Верхньокам'янку, Білогорівку, які ще недавно були взяті, на Лисичанськ та Сєвєродонецьк. І якщо ми продавимо там, хоча там відчайдушний опір, так звана четверта бригада "ЛНР", виникає ще одна можливість. Ми їх підрізаємо, з півдня беремо, умовно кажучи, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. І тоді ми заходимо знизу з лівого флангу за лінію оборони, яку створили Сватове – Кремінна, в тил. Тоді ми б'ємо нагору і праворуч – у бік Щастя та Станиці Луганської. І валиться оборона, бо ми вже за спиною. Це ще одна опція, вона їх теж вкрай непокоїть, тому війська там борються відчайдушно, особливо "ЛНРівські", бо вони розуміють, чим це загрожує. Поразкою їх, прости Господи, "республіки". А далі доля їхня вкрай сумна. Хлопці розуміють, за що вони воюють, на відміну від російських солдатів. Тому вони вмотивовані", - каже радник Офісу президента.

У будь-якому випадку, на переконання Олексія Арестовича, "становище противника ахове".

Нагадаємо, раніше Арестович пояснив, чому президент РФ не їде на передову.

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