На Луганщині окупанти масово вчиняють дезертирство

У Луганській області збільшилася кількість дезертирів серед російських військовослужбовців.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Як зазначається, щоденно росіяни затримують близько 50 дезертирів.

"Російськими спецслужбами констатується збільшення потоку дезертирів з окупаційних військ, які після самовільного залишення позицій на тимчасово окупованій території Луганської області намагаються перетнути кордон та відбути до Росії. За наявними даними, щоденно затримуються до 50 військовослужбовців зазначеної категорії", - розповів Олексій Громов.

Нагадаємо, що за добу ЗСУ ліквідували ще 500 окупантів та збили сім безпілотників. Станом на 30 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 88 880 осіб.

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