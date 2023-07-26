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На Львівщині та Тернопільщині велика загроза ракетних ударів - Повітряні сили ЗСУ

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2021
Час на прочитання
1 хв
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На Львівщині та Тернопільщині велика загроза ракетних ударів - Повітряні сили ЗСУ

У західних областях існує загроза ракетних ударів. / Фото: ТСН.ua

Місцева влада теж попереджає про загрозу.

Станом на 19:15 26 липня загроза ракетних ударів існує у Львівській та Тернопільській областях. Наразі у цих регіонах є крилаті ракети. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

Українські захисники наголосили, що кілька ракет увійшло до повітряного простору Тернопільської та Львівської областей. 

Про небезпеку також попередив і голова Львівської ОВА Максим Козицький. 

"Львівщина – в укриття! Нічого не знімайте! Не допомагайте окупантам і не додавайте роботи СБУ!", - повідомив Козицький. 

Крім того загроза існує і в інших регіонах. Українців закликають негайно пройти до укриттів та залишатись там до відбою небезпеки. 

"Загроза від крилатих ракет у областях, про які повідомляли раніше, залишається актуальною!", - написали у ПС ЗСУ. 

Нагадаємо, станом на 18:33 повітряну тривогу оголосили у всіх областях України, оскільки існує великий ризик ракетних ударів.

Зазначимо російська терористична армія в середу, 26 липня, здійснила пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників.

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Дата публікації
Перегляди
2021
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