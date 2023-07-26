На Львівщині та Тернопільщині велика загроза ракетних ударів - Повітряні сили ЗСУ

Місцева влада теж попереджає про загрозу.
Станом на 19:15 26 липня загроза ракетних ударів існує у Львівській та Тернопільській областях. Наразі у цих регіонах є крилаті ракети.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Українські захисники наголосили, що кілька ракет увійшло до повітряного простору Тернопільської та Львівської областей.
Про небезпеку також попередив і голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Львівщина – в укриття! Нічого не знімайте! Не допомагайте окупантам і не додавайте роботи СБУ!", - повідомив Козицький.
Крім того загроза існує і в інших регіонах. Українців закликають негайно пройти до укриттів та залишатись там до відбою небезпеки.
"Загроза від крилатих ракет у областях, про які повідомляли раніше, залишається актуальною!", - написали у ПС ЗСУ.
Нагадаємо, станом на 18:33 повітряну тривогу оголосили у всіх областях України, оскільки існує великий ризик ракетних ударів.
Зазначимо російська терористична армія в середу, 26 липня, здійснила пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників.
Читайте також:
- Експерт розповів, від чого залежатимуть строки перемоги України у війні
- ЗСУ взяли у полон російських десантників (відео)
- На Бахмутському напрямку тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки - Маляр