На околицях Лисичанська точаться важкі бої - Гайдай

Голова Луганської ОВА розповів про ситуацію в регіоні та найближчі плани окупантів.

Після захоплення Лисичанська в окупантів ціль номер один – Донеччина.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, на околиці Луганщини біля Лисичанська точаться важкі бої. У самому Лисичанську залишилося близько 10 тис. людей.

Ворог задіяв всі резерви, намагається постійно будувати переправи для перекидання ще більшої кількості техніки. Техніка застаріла (зокрема, танки Т-62), яку дістали з "консервації", проте її дуже багато.

Окупанти зазнають значних втрат, командування РФ доводиться виводити цілі БТГ для доукомплектації. Лікарні та морги на окупованих територіях переповнені.

Гайдай повідомив, що останніми днями українські захисники активно знищують російські склади боєприпасів та палива у глибокому тилу. Це уповільнює дії противника на полі бою.

"Проте говорити, що обстрілів стало менше, не можна. На місцях постачання величезне. Склади з боєкомплектами по всій Росії – гігантські. І навіть ті боєкомплекти, які мали бути утилізовані, завозять до України", – говорить він.

Голова ОВА повідомив, що на окупованих територіях росіяни тероризують місцеве населення: шукають проукраїнських активістів, родини військовослужбовців, обшукують бібліотеки і знищують книги українською мовою.

Зокрема, у Сєвєродонецьку "кадирівці" розстріляли мечеть.

Також Гайдай додав, що окупанти стягують техніку на Донеччину.

"Звичайно, після Луганщини ціль номер один – Донецька область", – підсумував він.

Раніше у Генштабі розповіли, що окупанти намагаються витіснити ЗСУ з Луганської області.

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