У Миколаєві скоротили тривалість комендантської години

У Миколаєві від 5 липня скорочується тривалість комендантської години.

Так, тривалість комендантської години в Миколаєві зменшується на одну годину.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич у Мережі.

"Відсьогодні комендантська година у Миколаєві триватиме від 23:00 до 06:00", – йдеться у короткому дописі очільника міста.

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До цього комендантська година в Миколаєві діяла від 22:00 до 06:00.

Зауважимо, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки. Проте дозволено залишати житло, щоб пройти до укриття під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, вранці 5 липня російські окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок обстрілів пошкоджені сім багатоповерхівок. На щастя, обійшлося без жертв.

Ракетний удар по Миколаєву: постраждали цивільні багатоповерхівки

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