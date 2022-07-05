У Миколаєві скоротили тривалість комендантської години

У Миколаєві від 5 липня скорочується тривалість комендантської години.
Так, тривалість комендантської години в Миколаєві зменшується на одну годину.
Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич у Мережі.
"Відсьогодні комендантська година у Миколаєві триватиме від 23:00 до 06:00", – йдеться у короткому дописі очільника міста.
До цього комендантська година в Миколаєві діяла від 22:00 до 06:00.
Зауважимо, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки. Проте дозволено залишати житло, щоб пройти до укриття під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, вранці 5 липня російські окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок обстрілів пошкоджені сім багатоповерхівок. На щастя, обійшлося без жертв.
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