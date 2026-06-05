На перетині інженерії та креативу: YARTURA та Vandog Agency про створення дрона-перехоплювача DANCER 4.5.0

Реклама

DANCER 4.5.0 — це новий дрон-перехоплювач із робочою швидкістю 450 км/год та модулем автоматичного донаведення на ціль на базі штучного інтелекту.

«БпАК DANCER 4.5.0 — це рішення розширеної дії для перехоплення великої кількості цілей різних типів. Особливо важливим воно є для захисту прибережної зони, де загрози виникають далеко від фарватеру та на великій висоті», — розповідає Олег Букаренко, CEO YARTURA.

Дрон-перехоплювач призначений для полювання на ворожі БпЛА із швидкістю польоту 450 км/год. Фото YARTURA

За словами співзасновниці компаній «YARTURA» та «MILITECH» Надін Омельченко, робота над продуктом почалася з прагнення знайти відповідь на нові виклики сучасної війни.

Реклама

«У 2025 році ми зіткнулися з новим викликом: швидкість ворожих дронів-камікадзе, які атакують українські міста та критичну інфраструктуру, суттєво зросла. Перед нами постало завдання створити ефективний дрон-перехоплювач із бойовою швидкістю понад 300–350 км/год. Під час перших льотних випробувань новий дрон літакового типу продемонстрував швидкість 450–460 км/год та можливість повторного наведення на ціль. Саме цей маневр під час випробувань часто нагадував своєрідний танок навколо ворожого безпілотника», — говорить Надін Омельченко.

Саме цей «танок» став відправною точкою для створення креативної концепції продукту. Насамперед він прослідковується у назві. Та окрім DANCER тут є ще один сенс — «4.5.0» — це сленг, що часто означає серед військових «усе спокійно».

Представники команд YARTURA та Vandog Agency. Фото YARTURA

За реалізацію візуальної частини відповідала креативна команда Vandog Agency .

«Нам хотілося знайти образ, який одночасно говоритиме про рух, швидкість і підкреслить українське походження продукту. Так ми прийшли до бойового гопака — українського мистецтва, що поєднує елементи бою та танцю», — говорить Ірина Мєтньова, засновниця та креативна директорка Vandog Agency.

Реклама

Основою візуального рішення стали стилізовані силуети руху, натхненні бойовим гопаком. Їх поєднали з піксельним камуфляжним патерном українського війська, створивши впізнаваний образ продукту.

Так назва DANCER отримала додатковий сенс, а технологічне рішення — власну візуальну мову.

Що далі

Робота над DANCER 4.5.0 стала першим спільним проєктом Vandog Agency та YARTURA. Наступний етап співпраці – розвиток бренду на українському ринку та міжнародні комунікації.

«Наша ціль — достукатися не лише до тих, хто працює з дронами, а й до бізнесової та креативної спільноти. Адже DANCER 4.5.0 багато в чому демонструє те, як Україна адаптується до нових реалій, а також є яскравим прикладом ефективної співпраці, здавалося б, абсолютно різних галузей», — говорить Ірина Мєтньова.

Реклама

У командах переконані: найсильніші інновації народжуються на перетині різних сфер. І DANCER 4.5.0 – один з прикладів такої синергії.

Новини партнерів