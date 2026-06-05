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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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81
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2 хв

На перетині інженерії та креативу: YARTURA та Vandog Agency про створення дрона-перехоплювача DANCER 4.5.0 Новини компаній

DANCER 4.5.0 — один із перших українських defence-tech продуктів із власною креативною концепцією. За створенням бойового дрона стоїть R&D-команда YARTURA, а його візуальну мову розробила Vandog Agency. З нагоди виходу продукту на ринок компанії оголосили про початок співпраці. Розповідаємо, як народився цей проєкт і що стоїть за новим партнерством.

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На перетині інженерії та креативу: YARTURA та Vandog Agency про створення дрона-перехоплювача DANCER 4.5.0

DANCER 4.5.0 — це новий дрон-перехоплювач із робочою швидкістю 450 км/год та модулем автоматичного донаведення на ціль на базі штучного інтелекту.

«БпАК DANCER 4.5.0 — це рішення розширеної дії для перехоплення великої кількості цілей різних типів. Особливо важливим воно є для захисту прибережної зони, де загрози виникають далеко від фарватеру та на великій висоті», — розповідає Олег Букаренко, CEO YARTURA.

Дрон-перехоплювач призначений для полювання на ворожі БпЛА із швидкістю польоту 450 км/год. Фото YARTURA

Дрон-перехоплювач призначений для полювання на ворожі БпЛА із швидкістю польоту 450 км/год. Фото YARTURA

 За словами співзасновниці компаній «YARTURA» та «MILITECH» Надін Омельченко, робота над продуктом почалася з прагнення знайти відповідь на нові виклики сучасної війни.

«У 2025 році ми зіткнулися з новим викликом: швидкість ворожих дронів-камікадзе, які атакують українські міста та критичну інфраструктуру, суттєво зросла. Перед нами постало завдання створити ефективний дрон-перехоплювач із бойовою швидкістю понад 300–350 км/год. Під час перших льотних випробувань новий дрон літакового типу продемонстрував швидкість 450–460 км/год та можливість повторного наведення на ціль. Саме цей маневр під час випробувань часто нагадував своєрідний танок навколо ворожого безпілотника», — говорить Надін Омельченко.

Саме цей «танок» став відправною точкою для створення креативної концепції продукту. Насамперед він прослідковується у назві. Та окрім  DANCER тут є ще один сенс — «4.5.0» — це сленг, що часто означає серед військових «усе спокійно».

Представники команд YARTURA та Vandog Agency. Фото YARTURA 

Представники команд YARTURA та Vandog Agency. Фото YARTURA 

За реалізацію візуальної частини відповідала креативна команда Vandog Agency.

«Нам хотілося знайти образ, який одночасно говоритиме про рух, швидкість і підкреслить українське походження продукту. Так ми прийшли до бойового гопака — українського мистецтва, що поєднує елементи бою та танцю», — говорить Ірина Мєтньова, засновниця та креативна директорка Vandog Agency.

Основою візуального рішення стали стилізовані силуети руху, натхненні бойовим гопаком. Їх поєднали з піксельним камуфляжним патерном українського війська, створивши впізнаваний образ продукту.

Так назва DANCER отримала додатковий сенс, а технологічне рішення — власну візуальну мову.

Що далі

Робота над DANCER 4.5.0 стала першим спільним проєктом Vandog Agency та YARTURA. Наступний етап співпраці – розвиток бренду на українському ринку та міжнародні комунікації.

«Наша ціль — достукатися не лише до тих, хто працює з дронами, а й до бізнесової та креативної спільноти. Адже DANCER 4.5.0 багато в чому демонструє те, як Україна адаптується до нових реалій, а також є яскравим прикладом ефективної співпраці, здавалося б, абсолютно різних галузей», — говорить Ірина Мєтньова.

У командах переконані: найсильніші інновації народжуються на перетині різних сфер. І DANCER 4.5.0 – один з прикладів такої синергії. 

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Кількість переглядів
81
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