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У Києві та в інших областях оголосили повітряну тривогу: яка є загроза
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики та дронів.
У Києві та багатьох регіонах України ввечері 5 червня оголосили повітряну тривогу. Наразі існує небезпека ударів російським балістичним озброєнням із північного напрямку, а також атаки ворожих безпілотників.
Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
За даними військових, загроза для областей є комбінованою. Спочатку о 17:02 Командування зафіксувало рух ударних дронів типу «Шахед».
«БпЛА на півночі від Нікополя на схід Дніпропетровщини», — повідомили військові.
Вже за кілька хвилин, о 17:10, виникла інша небезпека — запуск ракет за балістичною траєкторією.
«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі», — попередили у Повітряних силах.
Мешканців столиці та всіх регіонів, де лунають сирени, закликають негайно пройти в укриття цивільного захисту або дотримуватися правила «двох стін» і перебувати у безпечних місцях до сигналу відбою.
Наразі карта повітряної тривjги станом на 17:15 має такий вигляд:
Нагадаємо, 5 червня внаслідок ранкової атаки РФ на Київщину четверо людей загинули, ще четверо постраждали.