У Києві та в інших областях оголосили повітряну тривогу: яка є загроза

Повітряна тривога / © ТСН.ua

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У Києві та багатьох регіонах України ввечері 5 червня оголосили повітряну тривогу. Наразі існує небезпека ударів російським балістичним озброєнням із північного напрямку, а також атаки ворожих безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

За даними військових, загроза для областей є комбінованою. Спочатку о 17:02 Командування зафіксувало рух ударних дронів типу «Шахед».

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«БпЛА на півночі від Нікополя на схід Дніпропетровщини», — повідомили військові.

Вже за кілька хвилин, о 17:10, виникла інша небезпека — запуск ракет за балістичною траєкторією.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі», — попередили у Повітряних силах.

Мешканців столиці та всіх регіонів, де лунають сирени, закликають негайно пройти в укриття цивільного захисту або дотримуватися правила «двох стін» і перебувати у безпечних місцях до сигналу відбою.

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Наразі карта повітряної тривjги станом на 17:15 має такий вигляд:

Карта повітряної тривоги / © Скріншот

Нагадаємо, 5 червня внаслідок ранкової атаки РФ на Київщину четверо людей загинули, ще четверо постраждали.

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