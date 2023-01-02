"На влучання не розраховують": експерт назвав дві причини ударів дронів по Україні

Росія використовує для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе Shahed, щоб перевантажити протиповітряну оборону і залякати українців. На влучання безпілотника в ціль окупанти навіть не розраховують.

Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко під час всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-каналі ТСН. Він відзначив, що зараз атаки стали частішими.

"Ми бачимо тенденцію, що ворог став активніше використовувати безпілотники. У них вочевидь є налагоджений канал постачання або вони домовились про їх виробництво - можливо, не тільки в Росії, як домовлялись з Іраном, а й безпосередньо на території Ірану", - вважає Мусієнко.

Водночас, на думку експерта, масовані атаки безпілотників розраховані не на те, щоб Shahed долетіли до своєї цілі, а щоб змусити українську ППО витрачати свої запаси ракет.

"І по-друге - щоб робити психологічний тиск. Ми не боїмося, люди вже звикли до цього, але все одно вони б'ють на психологію тим, що в темну пору доби людям не дають нормально виспатись. Ось в цьому зараз тактика. Мені здається, що вони не розраховують на якесь влучання, якщо 1-2 влучать, а розраховують саме на ці два аспекти", - каже він.

Мусієнко також пояснив, чому армія Росії під час нічних ударів по Україні використовує переважно іранські дрони-камікадзе Shahed, а вдень частіше б'є крилатими ракетами.

"По-перше, принципи прицілювання ракети Х-101 передбачають, що це краще робити вдень, у світлу пору доби. Звернуть увагу, за час повномасштабного вторгнення Х-101 практично жодного разу не були в темну пору доби використані. А Shahed вночі, тому що їх візуально важче побачити", - пояснив Мусієнко.

Нагадаємо, армія Росії на новорічні свята завдала нових ударів по Україні. Окупанти замість крилатих ракет використовували переважно іранські ударні безпілотники Shahed-131 та Shahed-136.

В Києві в результаті нічної атаки 2 січня пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури і приватні будинки. В столиці запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що військові збили 39 збитих БПЛА Shahed-131/136 іранського виробництва.

"Зараз 100% БПЛА знищені у різних регіонах держави загалом", - розповів офіцер.

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що масованими атаками армія Росії намагається виснажити українську ППО.

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