"На попадание не рассчитывают": эксперт назвал две причины ударов дронов по Украине

Россия использует для ударов по Украине иранские дроны-камикадзе Shahed, чтобы перегрузить противовоздушную оборону и запугать украинцев. На попадание беспилотника в цель оккупанты даже не рассчитывают.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко во время всеукраинского телемарафона, который транслирует Youtube-канал ТСН. Он отметил, что сейчас атаки участились.

"Мы видим тенденцию, что враг стал активнее использовать беспилотники. У них очевидно есть отлаженный канал поставки или они договорились об их производстве — возможно, не только в России, как договаривались с Ираном, но и непосредственно на территории Ирана", — считает Мусиенко.

В то же время, по мнению эксперта, массированные атаки беспилотников рассчитаны не на то, чтобы Shahed долетели до своей цели, а чтобы заставить украинскую ПВО тратить свои запасы ракет.

"И во-вторых — чтобы делать психологическое давление. Мы не боимся, люди уже привыкли к этому, но все равно они бьют на психологию тем, что в темное время суток людям не дают нормально выспаться. Вот в этом сейчас тактика. Мне кажется, что они не рассчитывают на какое-либо попадание, если 1-2 попадут, а рассчитывают именно на эти два аспекта", — говорит он.

Мусиенко также объяснил, почему армия России при ночных ударах по Украине использует преимущественно иранские дроны-камикадзе Shahed, а днем чаще бьет крылатыми ракетами.

"Во-первых, принципы прицеливания ракеты Х-101 предполагают, что это лучше делать днем, в светлое время суток. Обратите внимание, за время полномасштабного вторжения Х-101 практически ни разу не были в темное время суток использованы. А Shahed ночью, потому что их визуально труднее увидеть", — объяснил Мусиенко.

Напомним, армия России на новогодние праздники нанесла новые удары по Украине. Оккупанты вместо крылатых ракет использовали преимущественно иранские ударные беспилотники Shahed-131 и Shahed-136.

В Киеве в результате ночной атаки 2 января повреждены объекты энергетической инфраструктуры и частные дома. В столице введены аварийные отключения электроэнергии.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что военные сбили 39 сбитых БПЛА Shahed-131/136 иранского производства.

"Сейчас 100% БПЛА уничтожены в разных регионах государства в целом", — рассказал офицер.

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что массированными атаками армия России пытается истощить украинскую ПВО.

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