В авіакатастрофі на Житомирщині загинув відомий український пілот "Джус"

У Житомирській області відомий пілот з позивним "Джус" та ще двоє льотчиків загинули внаслідок зіткнення двох українських літаків увечері 25 серпня.

Інформацію про загибель Джуса повідомив його друг Поцелуєв, пише "УП".

"У Житомирському районі зіткнулися навчальні літаки Л-39, троє пілотів загинули", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про загибель Джуса повідомив його друг Поцелуєв.

"Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхнє передавання Ти кохав свою пташку і буквально жив небом. Наше знайомство не було довгим, проте я вдячний тобі за важливі життєві уроки та драйв, який обов'язково залишиться в Повітряних Силах та стане рушієм важливих змін вже для нового покоління пілотів. Вічна пам’ять, Джусе. Тепер ти буквально триматимеш наше небо", - написав Поцелуєв.

У пресслужбі командування Повітряних сил ЗСУ зазначили, що офіційний коментар буде пізніше з огляду на певні обставини та розпочате слідство.

ДБР вже розпочало розслідування.

Зазначимо, що Джус (Андрій Пільщиков) служив льотчиком винищувача МіГ-29. Від початку повномасштабного вторгнення захищав небо України. Брав участь у повітряній обороні Києва.

Нагадаємо, що на війні з Росією загинув призер чемпіонату та переможець Кубка України з карате Сергій Березняк.

Також на фронті загинув відомий український актор Олексій Хільський.

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