Нацгвардія на підступах до Маріуполя знищила танк окупантів (відео)

Нацгвардія на підступах до Маріуполя знищила танк окупантів (відео)

Також у ході рейду знищили диверсійну групу окупантів.

Бійці окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України на підступах до Маріуполя точним ударом знищили танк противника.

Відео знищення техніки окупантів оприлюднило МВС України.

Також повідомляється, що у ході рейду знищили диверсійну групу окупантів.

Бійці окремого загону спеціального призначення Національна гвардія України на підступах до Маріуполя точним ударом... Опубліковано МВС України Пʼятниця, 11 березня 2022 р.

У якої окрім документів, які підтверджують приналежність до армії РФ, знайшли і радіостанцію.

"Тепер слухати ворога стане простіше. І удари стануть більш точними. Ми не здамо Маріуполь!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російський льотчик повідомив, що їхнє керівництво свідомо посилало їх на вірну смерть і використовувало як на живця.

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