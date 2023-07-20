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Нацгвардійці взяли у полон російського командира із Чечні

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Нацгвардійці взяли у полон російського командира із Чечні

Нацгвардійці взяли у полон російського командира із Чечні / Фото: Unsplash

Командира було передано відповідним органам.

Нацгвардія у вівторок, 18 липня, взяла у полон російського командира із Чечні.

Про це сказав заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович під час брифінгу.

"Бійцями однієї зі штурмових груп 15-ї бригади оперативного призначення взято в полон командира роти 70-го гвардійського мотострілецького полку, який дислокується у місті Шалі Чеченської Республіки. Йому було надано медичну допомогу, після чого передано відповідним органам , - розповів він.

За його словами, у ворогів фіксують низький морально-психологічний стан особового стану та його небажання вести бойові дії.

Тим часом в окупованому Мелітополі окупанти продовжують забирати у полон людей. Тепер вони це роблять уночі, щоб залякати.

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Дата публікації
Перегляди
4297
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