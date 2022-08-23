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Над Миколаївщиною ППО збила ракету, що летіла у район Коблевого

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Над Миколаївщиною ППО збила ракету, що летіла у район Коблевого

Фото: Associated Press

Російські війська продовжують атакувати Миколаївську область.

У понеділок, 22 серпня, російські війська атакували Миколаївщину ракетою повітряного базування Х-31. Ракета була спрямована в район Коблевого. Її вдалося збити силами протиповітряної оборони над морем. 

Пр це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Ввечері, 22 серпня, у Баштанському районі окупанти обстріляли околиці села Новоолександрівка. Вдень, а також зарнку 23 серпня у Широківській громаді обстрілів зазнало село Червона Долина. Внаслідок атаки пошкоджені чотири житлових будинки.  У ніч проти 23 серпня росіяни були обстріли біля села Широке.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що на лінії розмежування. Вночі російські війська обстріляли селище Березнегувате. Через потрапляння боєприпасів та їх уламків відбулося займання сіна.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно, наголшують в ОВА. Крм того, у Миколаївському районі інформація щодо наслідків бойових дій не надходила.

Як повідомлялося, розпочалася 181 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти штурмують на 3-х напрямках на Донеччині. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 23 серпня.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1343
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