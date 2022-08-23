ЗСУ "всипали" окупантам на Новопавлівському напрямку на Донеччині

Українські захисники змогли відбити наступ окупантів на Новопавлівському напрямку на Донеччині.

Російські загарбники спробували прорвати сили оборони в районі Новомихайлівки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Павлівка, Пречистівка, Вугледар. Вів наступальні бої в районах населених пунктів Новомихайлівка, Золота Нива, успіху не мав", - розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, напередодні українська авіація прицільно атакувала позиції російських військ в районах Олександрівки й Бурханівки.

Читайте також: