Над Миколаївською областю збили ворожу ракету

Росія не припиняє завдавати ракетних ударів по Миколаївській області.

У п'ятницю, 12 серпня, силам протиповітряної оборони вдалося збити російську ракету над Доманівкою, що за понад 130 км від Миколаєва.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"ППО збило ворожу ракету над Доманівкою", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

Слід зауважити, що в області тривала повітряна тривога. Про небезпеку о 17:17. Її відмінили о 17:56.

Як повідомлялося, окупанти з території Росії масово обстрілюють прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Під вогнем за останню добу опинилися п’ять населених пунктів.

Читайте також: