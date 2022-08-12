Над Миколаївською областю збили ворожу ракету

Росія не припиняє завдавати ракетних ударів по Миколаївській області.
У п'ятницю, 12 серпня, силам протиповітряної оборони вдалося збити російську ракету над Доманівкою, що за понад 130 км від Миколаєва.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"ППО збило ворожу ракету над Доманівкою", - йдеться у повідомленні голови ОВА.
Слід зауважити, що в області тривала повітряна тривога. Про небезпеку о 17:17. Її відмінили о 17:56.
Як повідомлялося, окупанти з території Росії масово обстрілюють прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Під вогнем за останню добу опинилися п’ять населених пунктів.
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