Над Николаевской областью сбили вражескую ракету

Россия не прекращает наносить ракетные удары по Николаевской области.

В пятницу, 12 августа, силам противовоздушной обороны удалось сбить российскую ракету над Домановкой, в более чем 130 км от Николаева.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"ПВО сбило вражескую ракету над Домановкой", — говорится в сообщении главы ОВА.

Следует отметить, что в области продолжалась воздушная тревога. Об опасности в 17:17. Ее отменили в 17.56.

Как сообщалось, оккупанты с территории России массово обстреливают приграничья Сумщины и Черниговщины. Под огнем за последние сутки оказались пять населенных пунктов.

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