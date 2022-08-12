Над Николаевской областью сбили вражескую ракету

Россия не прекращает наносить ракетные удары по Николаевской области.
В пятницу, 12 августа, силам противовоздушной обороны удалось сбить российскую ракету над Домановкой, в более чем 130 км от Николаева.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"ПВО сбило вражескую ракету над Домановкой", — говорится в сообщении главы ОВА.
Следует отметить, что в области продолжалась воздушная тревога. Об опасности в 17:17. Ее отменили в 17.56.
Как сообщалось, оккупанты с территории России массово обстреливают приграничья Сумщины и Черниговщины. Под огнем за последние сутки оказались пять населенных пунктов.
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