Територіальний компроміс із Росією – це вихід України на кордони 1991 року – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що територіальний компроміс із Росією – це вихід України на свої кордони 1991 року. Держава послідовно звільнятиме всі свої території, включно з Кримом.

Задля цього Україні необхідно стабілізувати фронт, аби Генштаб ЗСУ міг обрати найсприятливіші методи та напрямки для контрнаступу.

Про це очільник Міноборони сказав в ефірі DR Denmark.

"Контрнаступ нам необхідний для звільнення територій, саме тому ми його анонсували як факт. Наші люди й партнери чекають на активні дії. Наші партнери повинні знати, що нам для активних дій потрібно більше зброї", – зауважив Резніков.

"Наша головна мета – це звільнення всіх тимчасово окупованих територій у межах 1991 року. Включно з Херсоном, Маріуполем, Бердянськом, Луганськом, Донецьком, і, звичайно, Кримом", – наголосив міністр.

Він додав, що питання щодо "компромісів" з РФ можуть допускатися лише тоді, коли Україна отримає стабільну підтримку союзників та розуміння архітектури безпеки на роки вперед.

"Компроміс можливий лише, коли росіяни виведуть війська з території України й обговорюватиметься питання сусідства між країнами після звільнення територій. Вони повинні будуть заплатити репарації за всю зруйновану інфраструктуру та всіх убитих українців – за вбивства, зґвалтування, тортури й усі злочини. Територіальний компроміс – це вихід України на кордони 1991 року", – наголосив Резніков.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський запевнив, що російські окупанти втечуть з усіх тимчасово окупованих територій України, і закликав жителів ТОТ передавати інформацію про загарбників українським спецслужбам та військовим.

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