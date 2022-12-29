Над Одеською областю збили понад 20 ракет: що відомо про атаку росіян

"Тривога" в області триває майже п'ять годин.

У четвер, 29 грудня, у під час масштабної повітряної тривоги над Одеською областю ППО збила 21 ракету. Втім, є влучання.

Про це повідомив голова ОВА Максим Марченко.

"На жаль, внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури. Мому в області відбуваються екстрені відключення електроенергії", - наголосив керівник області.

Також уламки ракет впали на території регіону. Вони впали у житловий будинок. Минулося без постраждалих, наголосив Марченко.

Нагадаємо, в Одеській області про небезпеку повідомили о 05:34. Станом на 10:12 вона триває. В Мережі почали повідомляти про те, що чутно вибухи. Згодом в ОВА повідомили про роботу ППО.

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