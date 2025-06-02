Наступ на Сумщині: в ДПСУ повідомили, що відбувається на кордоні

Армія РФ. / © Associated Press

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У прикордонні Сумської області війська РФ продовжують направляти групи піхоти на територію України в межах Юнаківської та Хотінської громад.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, піхотні групи заходили з боку населених пунктів Басівка та Журавка. Втім, зараз спостерігається розширення зони проникнення. Росіяни активно використовують артилерію, дрони, керовані авіабомби (КАБи) та некеровані авіаційні ракети, щоб знищувати українські позиції і ускладнювати оборону.

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"Треба віддати належне нашим воїнам, які мужньо тримають оборону, щоденно знищуючи десятками загарбників і вбитими, і пораненими, але, на жаль, ворог не рахується зі своїми втратами. Одні вмирають - інші продовжують йти", - зазначив Демченко.

Окупанти переважно застосовує піхотні групи, іноді - квадроцикли й мотоцикли для швидкого прориву та закріплення у посадках і лісосмугах. Використання броньованої техніки наразі не спостерігається.

Нагадаємо, аналітики BILD інформують, що лише за минулий тиждень росіяни змогли окупувати 18 українських населених пунктів, захопивши майже 200 квадратних кілометрів території. Видання наголошує, що найактивніше війська Російської Федерації просуваються в Донецькій, Харківській та Сумській областях.

За інформацією DeepState, росіяни впритул підійшли до Юнаківки на Сумщині. Ситуація має невтішні перспективи. Наразі в регіоні у "сірій зоні" перебувають Водолаги, Володимирівка та Костянтинівка.

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Дата публікації 19:58, 30.05.25 Кількість переглядів 3 Чому Путіну немає сенсу припиняти війну? Розбір від Михайла Самуся