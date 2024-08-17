Наступ України на Курщині – що робитиме Путін: генерал армії України про подальші дії РФ

На думку Маломужа, РФ не відмовиться від наступу на Донеччині, але ЗСУ отримають змогу стабілізувати ситуацію.

Диктатор Путін не очікував просування ЗСУ в Курській області, тому командування РФ розгублене та може вдаватись до різних дій.

Про це розповів генерал армії України у запасі, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010), військовий експерт Микола Маломуж, передає "24 канал".

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На його думку, Путін буде намагатись стабілізувати ситуацію у Курській області. Але водночас він продовжуватиме наступальні операції на території Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областях. Крім того, РФ продовжить свій ядерний шантаж.

"В цьому його переконують Герасимов, командування та спецслужби, які планують проведення спеціальних диверсійних операцій та, можливо, провокацій, включаючи Курську АЕС. Готуються і військові комбінації, і шантаж України та звинувачення нас у злочинах, щоб підняти проти нас партнерів", – пояснив Маломуж.

Генерал армії у відставці вважає, що окупанти не будуть проводити системні наступальні операції в Курській області. Завдяки цьому Україна може стабілізувати ситуацію на Покровському, Краматорському та Торецькому напрямках.

"Тому йде перехідний формат в цей період: чи росіяни будуть продовжувати наступи в Донецькій області і тиснути на Курськ, чи все-таки ми будемо розвивати наступальні операції на Курщині й росіяни будуть змушені знімати сили з фронту", – розмірковує Маломуж.

Експерт припускає, що ще 3-4 подібних до Курської операцій в інших областях Росії призведуть до повної дезорієнтації ворога.

"Якщо щось з'являється нестандартне, вони не знають як орієнтуватися. А якщо нестандартне буде багато разів в різних точках, вони не будуть знати, де брати резерви, якщо їх і так немає", – підсумував Маломуж.

Раніше видання WSJ підрахувало, скільки військ треба РФ, щоб відбити назад частину Курщини.

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