"НАТО треба продемонструвати підтримку": Зеленський висловився про війну в Ізраїлі

Президент пригадав початок повномасштабного вторгнення Росії до України та порівняв з війною в Ізраїлі.

Президент України Володимир Зеленський закликав всіх лідерів країн-членів НАТО відвідати Ізраїль та продемонструвати свою підтримку.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

Президент пригадав початок повномасштабного вторгнення Росії до України, оскільки загинуло багато людей.

“Було дуже важливо не відчувати себе наодинці. Відчуття підтримки може допомогти вам урятувати вашу країну, людей і життя. Ось чому я закликаю всіх лідерів відвідати Ізраїль і продемонструвати свою підтримку людям. Я кажу не про якісь інституції, а про підтримку людей, які постраждали від терористичних атак і вмирають сьогодні”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що в МЗС назвали кількість загиблих і зниклих безвісти українців в Ізраїлі.

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