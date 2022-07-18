Науковці та педагоги отримають відстрочення від призову

Рада ухвалила за основу законопроєкт №7352, який надає право відтермінування призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам.

Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Сьогодні держава перебуває у стані війни. Але настане час, коли прийде перемога і ми спокійно продовжимо відбудовувати і наново будувати Україну. Це стосується не лише будівництва інфраструктури і житла. Це стосується наших дітей та молоді, яким потрібно буде давати фахову, якісну освіту. А також наших науковців, які повинні будуть продовжити розвивати українську науку. Саме тому наші науковці та педагоги повинні продовжити зараз свою роботу на робочому місці і займатись цим після перемоги", — зазначила вона.

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Відповідно до даних, оприлюднених на сайті парламенту, законопроєкт підтримали 318 народних обранців. Документ розглядатимуть за скороченою процедурою.

Зокрема, проєкт закону передбачає право на відстрочку для педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, які працевлаштовані за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки та не мають вченого звання та/або наукового ступеня.

Нагадаємо, Рада заборонила примусово стягувати борги за комірне.

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