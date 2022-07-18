Український тенісист вдруге в кар'єрі виграв титул ITF

Українець Олександр Овчаренко став тріумфатором турніру ITF 15 у Словенії. Це другий титул тенісиста у кар'єрі.

Український тенісист Олександр Овчаренко став чемпіоном змагань ITF у словенському місті Літія.

У вирішальному поєдинку 20-річний тенісист переміг аргентинця за підсумками трьох сетів.

Тенісисти провели на корті 2 години та 56 хвилин. За цей час Овчаренко п'ять разів подав навиліт, припустився однієї подвійної помилки і реалізував п'ять із 16 брейк-пойнтів.

Овчаренко завоював свій другий титул ITF у одиночному розряді. Вперше чемпіоном у одиночці українець став два тижні тому, 3 липня. На турнірі ITF 15 в італійському Бергамо Овчаренко здолав у фіналі місцевого тенісиста Джанмарко Феррарі (6:3, 6:4).

Раніше він також виграв два титули ITF в парному розряді.

Нагадаємо, що у понеділок, 18 липня, Асоціація тенісистів професіоналів (ATP) оприлюднила новий рейтинг кращих тенісистів світу. Олександр Овчаренко перебуває на 531-й позиції.

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