Навіщо РФ перекидає військових до Білорусі: пояснення командувача оборони Києва

Білорусь для Росії є майданчиком, зокрема, для відновлення техніки й навчання солдат. Наразі з території РБ усі бойові частини, створені окупантами РФ, перекинули на схід України.

Про це розповів командувач угруповання сил і засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю РБК-Україна.

Павлюк наголосив, що наразі ЗСУ не фіксує угруповання, яке б могло загрожувати наступом на київському напрямку. Один з підрозділів росіян, який було сформовано на території Білорусі, пізніше було передислоковано назад на територію Росії, поруч з Луганською областю.

"Ймовірно, він (підрозділ, - ред.) буде застосовуватися саме там. У Білорусі також відбувається створення нових російських підрозділів. Проте поки всі бойові частини росіян йдуть на схід", - додав він.

Командувач угруповання сил і засобів оборони Києва пояснив, що Росія використовує ресурси Білорусі для підготовки нових частин й відновлення техніки. До того ж спостерігаються й демонстраційні дії ворога з переміщення особового складу та техніки територією Білорусі.

"Основна мета таких дій – відволікти нас від сходу та змусити тримати відповідне угруповання військ на кордоні з Білоруссю", - заявив Павлюк.

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі України повідомляли, що ударного угруповання, яке б на сьогодні було готове зайти на територію України з території Білорусі, наразі немає. Утім необхідно бути пильними і розуміти, що ворог не полишив намірів захопити Україну.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов вважає відновлення наступу сил, розташованих на півночі України, в Білорусі, малоймовірним.

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