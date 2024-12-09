Наявна в України кількість F-16 може "закрити" лише 50% території – ексофіцер ПС

Колишній офіцер акцентував, що не слід розголошувати точний відсоток ефективності збиття російських цілей за допомогою F-16.

Якщо в України є ескадрилья винищувачів F-16, то держава може захистити 50% своєї території за рахунок цих літаків.

Про це в ексофіцер Повітряних сил, заступник директора компанії-виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів у ефірі "Київ24".

Колишній офіцер Повітряних сил акцентував, що не варто розголошувати точний відсоток ефективності збиття російських цілей за допомогою винищувачів F-16, щоб не допомагати ворогу.

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"Треба зрозуміти, що відсоток яких ракет і чим збивається – це є в принципі таємницею, тому що це розрахунок: одразу можна здогадатися, де, що використовується для захисту повітряного простору. Давайте повернемось до того, що ворог використовує теплові пастки на ракетах у визначених місцях, тому що розуміє, що там стоїть окрема система протиповітряної оборони", – розповів Храпчинський.

За його оцінками, наявна в України кількість F-16 може захистити лише половину території країни.

"Я б зазначив, що якщо ми кажемо про таку складову, як одна ескадрилья, то практично 50% Україна може закрити за рахунок такої кількості літаків", – сказав ексофіцер ПС.

До слова, авіаексперт Костянтин Криволап заявив, що на сьогодні F-16 в Україні використовуються лише на 10-15% від їхнього потенціалу.

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