Найгарячіші напрямки на фронті: військовий експерт назвав п'ять точок

Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман назвав п'ять найгарячіших місць на фронті.

Про них Гетьман розповів в ефірі "1+1" у п'ятницю, 22 грудня.

"Всюди вони (російські загарбники – ред.) не можуть тиснути – у них не вистачить ресурсу, а от декілька напрямків. Головний – це, звісно, Авдіївка: там важка ситуація. Другий – це вони намагаються нас вичавити з Кліщіївки і з Андріївки, це три кілометри на південь від Бахмута... Звісно, Куп'янський напрямок. І звісно, лівий берег річки Дніпро біля Херсона… І звісно, біля Роботиного, там вони теж намагаються контратакувати, но там бої все ж таки не такі потужні", - зазначив майор запасу ЗСУ.

Нагадаємо, командир 3-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Володимир Фокін розповів, як і коли можна досягнути перемоги у війні з Росією.

Читайте також: