Найгарячіші точки: в РНБО повідомили, де на фронті найважче

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

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У Донецькій області російські окупанти намагаються штурмувати позиції Сил оборони України та закріпитися за трасою Покровськ-Костянтинівка.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

«Під Покровськом і Костянтинівкою росіяни застосовують тактику мʼясних штурмів. Також росіяни намагаються кидати нове мʼясо на Сумщину, але якось мʼясо не дуже хоче йти в посадки, всіяні трупами інших росіян. По фронту складно, але плани росіян на низці ділянок нашим воїнам вдається зривати професійними діями і зусиллями», — написав він.

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Нагадаємо, російська армія захопила нові території між Покровськом і Костянтинівкою (на «Воздвиженському виступі»), про це 20 червня повідомив проєкт DeepState. Агресор окупував село Шевченко Перше, а також просунувся біля Новооленівки та Малинівки.

Покровський напрямок, згідно з підрахунками DeepState, залишається найгарячішим на фронті — там відбулося 32% всіх атак РФ у червні.

Напередодні Головком Олександр Сирський повідомив, що РФ зібрала на Покровському напрямку 111 тисяч військових — це найбільше угруповання.

За даними очільника Міноборони України Рустема Умєрова, Північна Корея вже залучила до війни проти України близько 11 тисяч військовослужбовців з елітного контингенту.

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Усі зусилля Збройних сил України спрямовані на те, щоб там стримати російських окупантів та не дати їм посилити наступи.