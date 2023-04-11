"Немає часу, бо гинуть наші люди": Подоляк прокоментував витік секретних документів США

Україна не має час для обговорення секретної інформації, оприлюдненої США.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

За його словами, міжнародній спільності варто більше часу приділити допомозі Україні, аніж "зливам" інформації.

"Якби в нас був час, можна було б спостерігати, як РФ розпадається, а її "еліти" пожирають одна одну. Але в нас немає часу, бо гинуть наші люди", - наголосив він.

Він закликав союзників зосередити увагу на військовій допомозі України.

"Потрібно менше рефлексувати про "зливи" і більше далекобійної зброї, щоб правильно фіналізувати війну та змусити РФ усвідомити реалії", - заявив радник голови ОП.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки вважають, що українські військові можуть "значно відставатимуть" від початкових цілей очікуваного контрнаступу.

Тим часом, у Південній Кореї сьогодні, 11 квітня, заявили, що «значна частина» оприлюднених документів розвідки США є підбробленими.

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