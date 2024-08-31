Нічна атака по Україні: половина врожих дронів самі впали

У ніч проти 31 серпня 2024 року окупанти завдали удару по Україні.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

"Ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької області, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини та 52-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області", - йдеться у повідомленні.

У результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА "Shahed-131/136", 25 – локаційно втрачені (впали самостійно). Два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один – до Білорусі.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.

Нагадаємо, РФ атакувала столицю дронами. Силам ППО вдалося збити всі ворожі БПЛА, які летіли на столицю.

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