Новий наступ РФ: Жданов розповів, куди поділися 150 тис. "мобіків"

Військовий експерт Олег Жданов розповів, де поділося 150 тис. російських мобілізованих і чи можуть вони зненацька вторгнутися до України.

Про це він повідомив у своєму youtube-каналі.

"Якщо ми говоримо, що вони набрали близько 300 тис., близько 150 тис. вони начебто вже відправили на територію України, затикаючи дірки і поповнюючи втрати. Залишається ще десь 150 тисяч. Куди і на чому вони їх привезуть", – зазначає експерт.

На його думку, наявність у росіян 150 тис. військових резерву ще не говорить, що там сфоровано ударне угруповання.

"Ударне угруповання – це броня, артилерія, авіація, танки, БМП. Вони постійно перевозять мобілізованих на тентованих вантажівках. Значних ешелонів з технікою ми не бачимо. Щоб сформувати танковий полк – три батальйони по 42 танка – саме така кількість танків потрібна.

Це велика кількість техніки. Я сумнівають, що у Росії є необхідна кількість справної техніки, хоча би радянської. Може вона і є, але її всю потрібно перепускати через заводи", – пояснив Жданов.

Експерт певен, що зараз Росія не зможе налагодити випуск запчастин для танків Т-72, Т-80, Т-62. Їм доведеться ремонтувати способом "канібалізму" – один танк розбирати на запчастини для інших. Про глибоку модернізація взагалі не йдеться.

"Тому зібрати 200 тисяч можна і очевидно, що їх зібрали. Проблема в іншому – як їх озброїти. Щоб перевезти полк, потрібно 10 військових ешелонів. Уявляєте, який рух на залізниці РФ має бути зараз, щоб перекинути таку кількість військ", – каже Жданов.

Загроза з Білорусі

За словами експерта, з Білорусі ворог зможе знову напасти, коли там буде 5-7 дивізій, тобто 50-70 тисяч людей з технікою.

"Як це було у лютому: тоді у Білорусі вони зосередили 45 тисяч. Зараз цього нема", – запевняє він.

Де можуть наступати окупати

Жданов припускає, що росіяни нарощуватимуть зусилля на Східному напрямку. Можливо, з Бєлгородської області вони спробують вторгнутися у напрямку Харкова, або південніше – щоб оточити наше угрупованя на Донбасі. Або вдарити у сторону Запоріжжя.

"Чи одночасно – щоб зійтися у Дніпрі. Такий задум може бути. Але говорити, що вони сформують північний напрямок – побачимо. Це не голка в сіні, таку кількість військ не сховаєш", – підсумував експерт.