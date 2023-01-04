Новий наступ РФ: Жданов розповів, куди поділися 150 тис. "мобіків"

Експерт оцінив, чи може Росія зненацька перекинути 150 тис. військ до України.
Військовий експерт Олег Жданов розповів, де поділося 150 тис. російських мобілізованих і чи можуть вони зненацька вторгнутися до України.
Про це він повідомив у своєму youtube-каналі.
"Якщо ми говоримо, що вони набрали близько 300 тис., близько 150 тис. вони начебто вже відправили на територію України, затикаючи дірки і поповнюючи втрати. Залишається ще десь 150 тисяч. Куди і на чому вони їх привезуть", – зазначає експерт.
На його думку, наявність у росіян 150 тис. військових резерву ще не говорить, що там сфоровано ударне угруповання.
"Ударне угруповання – це броня, артилерія, авіація, танки, БМП. Вони постійно перевозять мобілізованих на тентованих вантажівках. Значних ешелонів з технікою ми не бачимо. Щоб сформувати танковий полк – три батальйони по 42 танка – саме така кількість танків потрібна.
Це велика кількість техніки. Я сумнівають, що у Росії є необхідна кількість справної техніки, хоча би радянської. Може вона і є, але її всю потрібно перепускати через заводи", – пояснив Жданов.
Експерт певен, що зараз Росія не зможе налагодити випуск запчастин для танків Т-72, Т-80, Т-62. Їм доведеться ремонтувати способом "канібалізму" – один танк розбирати на запчастини для інших. Про глибоку модернізація взагалі не йдеться.
"Тому зібрати 200 тисяч можна і очевидно, що їх зібрали. Проблема в іншому – як їх озброїти. Щоб перевезти полк, потрібно 10 військових ешелонів. Уявляєте, який рух на залізниці РФ має бути зараз, щоб перекинути таку кількість військ", – каже Жданов.
Загроза з Білорусі
За словами експерта, з Білорусі ворог зможе знову напасти, коли там буде 5-7 дивізій, тобто 50-70 тисяч людей з технікою.
"Як це було у лютому: тоді у Білорусі вони зосередили 45 тисяч. Зараз цього нема", – запевняє він.
Де можуть наступати окупати
Жданов припускає, що росіяни нарощуватимуть зусилля на Східному напрямку. Можливо, з Бєлгородської області вони спробують вторгнутися у напрямку Харкова, або південніше – щоб оточити наше угрупованя на Донбасі. Або вдарити у сторону Запоріжжя.
"Чи одночасно – щоб зійтися у Дніпрі. Такий задум може бути. Але говорити, що вони сформують північний напрямок – побачимо. Це не голка в сіні, таку кількість військ не сховаєш", – підсумував експерт.
Раніше Олег Жданов розповів про нову тактику позиційної війни. За його словами, мета цієї війни – виснаження противника як у фізичному сенсі, так і в економічному.
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